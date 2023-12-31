Панарин повторил достижение легендарного Мессье

Артемий Панарин смог повторить один из рекордов легендарного Марка Мессье. В ночь на 31 декабря в Тампе прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс».
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