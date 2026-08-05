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Владимирские новости

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Четвертый этап автогонок REC прошел в Подмосковье

Четвертый этап автогонок REC прошел в Подмосковье

Юные зрители гонки REC в Подмосковье смогли проверить свою ловкость и скорость реакции на виртуальном симуляторе автогонок, батуте, силомере и настольном баскетболе в игровой зоне от СК «Росгосстрах Жизнь».

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