Четвертый этап автогонок REC прошел в Подмосковье

Юные зрители гонки REC в Подмосковье смогли проверить свою ловкость и скорость реакции на виртуальном симуляторе автогонок, батуте, силомере и настольном баскетболе в игровой зоне от СК «Росгосстрах Жизнь».
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