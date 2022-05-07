Приколисты

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Что такое счастливая семья? Сейчас расскажу

Что такое счастливая семья? Сейчас расскажу

  Заезжал к приятелю, по делу. Макс распахивает дверь: «Ну привет! Давай буду знакомить». Первой навстречу мне выходит рыжая девчонка трех лет, деловито расспрашивает о том, о сем, требует, чтобы я шел на кухню за ней, что-то ей важно мне показать.

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