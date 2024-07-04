Ни жалости, ни пощады — «Искандер» уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево Юлия СоколоваРоссийские военные совершили успешную операцию по уничтожению украинской военной техники на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, применив оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии