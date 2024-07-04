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Ни жалости, ни пощады — «Искандер» уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево

Ни жалости, ни пощады — «Искандер» уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево

Ни жалости, ни пощады — «Искандер» уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево Юлия СоколоваРоссийские военные совершили успешную операцию по уничтожению украинской военной техники на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, применив оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер».

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