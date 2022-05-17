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Дмитрий Бивол: «Есть мечта – стать абсолютным чемпионом мира. Ждем решения Канело по реваншу»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассказал о планах после победы над Саулем Альваресом. «Вообще в приоритете для меня — завоевание следующих титулов, есть мечта быть абсолютным чемпионом мира.

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