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Колонья выиграл любительский масс-старт в гору, проходивший по маршруту «Тур де Ски», Нортуг – 3-й

Четырехкратный олимпийский чемпион из Швейцарии Дарио Колонья победил на любительских соревнованиях Rampa con i Campioni 2023.

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