Сергей Аксенов Фото: ТАСС/ Митя Алешковский Россия меняет свою политику в отношении зарубежных сторонников Русского мира.
Москва вступилась за Аскара Кубанычбека, осужденного в Бишкеке на 10 лет
Комментарии
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Владимир Назанский
А вот на это следует обратить внимание
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8 час.
essa5mailru Конкин
Ты зря так! Она, скорее всего права! Сколько там уже посадили, и что? А здесь вдруг впряглись! А почему молчали за более чем 6000 по тюрьмам ЛДНР - ополченцев и добровольцев и из РФ тоже...? А то что Кубаныча надо вытаскивать - так я двумя руками ЗА!
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5 час.
NM
Nelya Muhametshina
Вот таким ребятам нужно давать гражданство, а не тем которые незаконным путем получают паспорта и затем устраивают драки и совершают преступления чтобы создавать хаос в России
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2 час.
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