Москва вступилась за Аскара Кубанычбека, осужденного в Бишкеке на 10 лет

essa5mailru Конкин

Ты зря так! Она, скорее всего права! Сколько там уже посадили, и что? А здесь вдруг впряглись! А почему молчали за более чем 6000 по тюрьмам ЛДНР - ополченцев и добровольцев и из РФ тоже...? А то что Кубаныча надо вытаскивать - так я двумя руками ЗА!