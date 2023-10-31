Мэр Москвы Собянин: 4 ноября на ВДНХ откроют выставку-форум «Россия»

Международная выставка-форум «Россия» состоится на ВДНХ 4 ноября. Посетители смогут увидеть, каких высот страна достигла в научной, культурной, промышленной, энергетической, строительной и транспортной сферах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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