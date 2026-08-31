iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Xiaomi запустила в продажу умный газовый нагреватель с тепловой эффективностью 107% и гарантией 8 лет

Xiaomi запустила в продажу умный газовый нагреватель с тепловой эффективностью 107% и гарантией 8 лет

Xiaomi Mijia Smart Gas Water Heater Pro позволяет сэкономить на счетах за газ почти 1000 долларов за 8 лет — по данным самой компании Xiaomi открыла в Китае продажи газового водонагревателя Mijia Smart Gas Water Heater Pro.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым