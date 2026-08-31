Xiaomi запустила в продажу умный газовый нагреватель с тепловой эффективностью 107% и гарантией 8 лет

Xiaomi Mijia Smart Gas Water Heater Pro позволяет сэкономить на счетах за газ почти 1000 долларов за 8 лет — по данным самой компании Xiaomi открыла в Китае продажи газового водонагревателя Mijia Smart Gas Water Heater Pro.
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