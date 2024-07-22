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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Есть на ночь можно! 5 продуктов, которые принесут только пользу

Как думаете, у кого больше всего просмотров? Ольга Бузова? Ким Кардашьян? Да, у этих звезд в Instagram статистика шикарная, лайки, репосты, но вот по просмотрам они всегда будут уступать ему – холодильнику! Ох, это, пожалуй, любимая вещь в моем доме.

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