Липчане могут застраховать детей от телефонных мошенников

МТС защитит детей-абонентов от мошеннических схем, компенсируя финансовые потери их родственников.МТС первой среди российских операторов связи запустила страховку от мошеннических схем на детском тарифе.
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