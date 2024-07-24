Власти хотят снести платную парковку у барнаульского автовокзала

Если вокзал проиграет в суде и не выполнит своевременно решение, ему грозят финансовые санкции От барнаульского автовокзала через суд требуют снести платную парковку, расположенную напротив, сообщает "Толк".
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