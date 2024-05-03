Западные страны не дали провести объективное расследование событий в Доме профсоюзов в Одессе, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, подчеркнув, что 2 мая 2014 года в городе были заживо сожжены почти 50 человек.
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