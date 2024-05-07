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Петербургский дневник

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ЦТАК: Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравление с инаугурацией

ЦТАК: Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравление с инаугурацией

Корейский лидер поздравил его с вступлением в должность президента России Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравление с вступлением в должность президента России.

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