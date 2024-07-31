Иран обратился к ООН с требованием осудить удар Израиля по Ливану

Удар израильской армии по столице соседнего Ливана потребовали осудить представители Ирана. Постоянное представительство исламской республики направило соответствующий запрос Генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутеррешу и постпредству России, которая сейчас является председателем в Совете Безопасности ООН.
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