Федор Черенков: Как жил один из лучших футболистов в истории нашего футбола

Очень скоро выйдет биографический фильм «Федя. Народный футбол». Он посвящен одному из лучших нападающих нашего футбола — Федору Черенкову.
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