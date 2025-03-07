Дочь преступника, принуждавшего свою жену к изнасилованиям незнакомцами, обвинила его в сексуальном насилии

Дочь осужденного французского насильника Доминика Пелико подала судебную жалобу, обвинив его в применении наркотических веществ и сексуальном насилии над ней, спустя несколько месяцев после того, как он был заключен в тюрьму за использование препаратов для изнасилования ее матери Жизель Пелико.