За Урганта ответил? Кузница российской дипломатии распрощалась со скандальным преподавателем

МГИМО уволил заместителя декана факультета международной журналистики Юрия Кобаладзе, который в октябре самовольно пригласил изгнанного с Первого канала телеведущего Ивана Урганта прочитать лекцию студентам.
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