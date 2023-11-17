Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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За Урганта ответил? Кузница российской дипломатии распрощалась со скандальным преподавателем

За Урганта ответил? Кузница российской дипломатии распрощалась со скандальным преподавателем

МГИМО уволил заместителя декана факультета международной журналистики Юрия Кобаладзе, который в октябре самовольно пригласил изгнанного с Первого канала телеведущего Ивана Урганта прочитать лекцию студентам.

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