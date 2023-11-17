За Урганта ответил? Кузница российской дипломатии распрощалась со скандальным преподавателем

АС

Анатолий Страшко

Я преподаватель ВУЗа в прошлом. И хорошо знаю ситуацию с преподавателями там. Особенно в Петербурге. Было время, когда кафедры заполонили люди определенной конфессии. Читатель догадывается какой. Во многих вузах и сейчас это наблюдается.