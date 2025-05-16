Главные аномалии погоды в 2025 году: курортная зима, но снегопады в мае

2025 год успел удивить россиян таким количеством погодных аномалий, что москвичам, например, сейчас уже как-то странно вспоминать бесснежный февраль и март - их затмили апрельские сугробы и первомайский снегопад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии