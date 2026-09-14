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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Норрис протестировал гиперкар «Макларена» для серии WEC на трассе Гран-при Португалии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис провел тестовые заезды за рулем нового прототипа MCL-HY, который команда будет использовать в WEC в классе гиперкаров, начиная с сезона-2027.

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