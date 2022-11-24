В МЧС России проходит героико-патриотический диктант

24 ноября в системе чрезвычайного ведомства проходит героико-патриотический исторический диктант. Мероприятие проводится второй раз – впервые диктант прошел в 2020 году и был посвящен 30-летию ведомства, в нем приняли участие более 36 тысяч человек.