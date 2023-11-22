15 примеров шедевральных вывесок, которые вызывают смех и массу вопросов

Мало открыть свой бизнес, необходимо зацепить покупателей и продолжать оставаться на плаву. И этот пост посвящён тем самым креативщикам, которые восприняли слова «Нужно привлечь внимание» слишком буквально.
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