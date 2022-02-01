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Лечащий врач Андрея Малахова подтвердил наличие у звезды опасного заболевания

Лечащий врач Андрея Малахова подтвердил наличие у звезды опасного заболевания

СМИ стали известны подробности о заболевании 50-летнего телеведущего Андрея Малахова. Фото: из открытых источников «МК» обнародовал информацию одного из лечащих врачей российского шоумена Андрея Малахова, раскрыв правду о состоянии его здоровья.

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