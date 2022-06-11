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Юрий Парахин признался, что на центральной улице Орла нет ни одной ливнёвки

Юрий Парахин признался, что на центральной улице Орла нет ни одной ливнёвки

После прошлогоднего ремонта улица Октябрьская буквально утопает в дождливые дни. Невозможно перейти дорогу к остановке «Магазин Орёл» – со стороны завода приборов, поскольку воды – по щиколотку, и обойти нельзя – до самой остановки установлен забор.

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