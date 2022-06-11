Юрий Парахин признался, что на центральной улице Орла нет ни одной ливнёвки

После прошлогоднего ремонта улица Октябрьская буквально утопает в дождливые дни. Невозможно перейти дорогу к остановке «Магазин Орёл» – со стороны завода приборов, поскольку воды – по щиколотку, и обойти нельзя – до самой остановки установлен забор.