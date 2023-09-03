Мне интересно, почему на этой должности оказался такой законченный идиот

лп людмила пийгли Надо было отправить в места отдаленные, на физическую работу, на полное гос. обеспечение, лучше в Нижний Тагил

US Uri Strukow Магадан- благодатное курортное место. Пусть его в колхоз в рязанской глубинке отправят, где ни советской власти ни нынешней не знают.