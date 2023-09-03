Голос Мордора: Лайма Вайкуле на бюджетном содержании Меня тут журналом «Огонёк» окатило, прям вот из приснопамятного 1989 года, только с небольшими поправками на современность.
Мне интересно, почему на этой должности оказался такой законченный идиот
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лп
людмила пийгли
Надо было отправить в места отдаленные, на физическую работу, на полное гос. обеспечение, лучше в Нижний Тагил
Ответить
7 час.
US
Uri Strukow
Магадан- благодатное курортное место. Пусть его в колхоз в рязанской глубинке отправят, где ни советской власти ни нынешней не знают.
Ответить
6 час.
Sergej Masur
И как такие пидеры рождаются. Гореть этому выродку в аду подстилке американской.
Ответить
31 мин.
Свежие комментарии