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Глава Роспотребнадзора Анна Попова: сегодня о локдауне, о карантине из-за коронавируса мы не говорим

Глава Роспотребнадзора Анна Попова: сегодня о локдауне, о карантине из-за коронавируса мы не говорим

В России речи о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах против коронавирусной инфекции COVID-19 в настоящее время не идет.

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