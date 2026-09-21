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Царьград

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Baza сообщила о потере зрения у девушки после косметологии

Baza сообщила о потере зрения у девушки после косметологии

Московская жительница, пытаясь избавиться от филлеров в губах, столкнулась с отёком Квинке и временной потерей зрения на один глаз.

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