Боевики «Восточного Туркестана» между Афганистаном, Сирией и Турцией

Согласно поступающим из Сирии сведениям, активную роль в актах геноцида по отношению к алавитам и представителям других этноконфессиональных групп в провинциях Латакия и Тартус принимают вооружённые группировки, укомплектованные выходцами из республик Центральной Азии и китайского Синьцзяна и поддерживаемые Турцией.
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