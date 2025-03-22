Согласно поступающим из Сирии сведениям, активную роль в актах геноцида по отношению к алавитам и представителям других этноконфессиональных групп в провинциях Латакия и Тартус принимают вооружённые группировки, укомплектованные выходцами из республик Центральной Азии и китайского Синьцзяна и поддерживаемые Турцией.