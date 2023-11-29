Диетологи назвали самые популярные диеты 2023 года Ирэн ОрлонскаяНа сайте U.S. News & World Report был опубликован развернутый рейтинг различных диет, который оценивает их общую пользу для здоровья, а также их эффективность в достижении конкретных целей, таких как снижение веса.
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