Диетологи назвали самые популярные диеты 2023 года Ирэн ОрлонскаяНа сайте U.S. News & World Report был опубликован развернутый рейтинг различных диет, который оценивает их общую пользу для здоровья, а также их эффективность в достижении конкретных целей, таких как снижение веса.