Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время форума Общероссийского народного фронта "Все для победы", передает пресс-служба Кремля.
Путин: ответы РФ на удары противника будут зеркальными и в несколько раз мощнее
Комментарии
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Константин Самарин
Эти громкие заявления россияне слышат уже 4 года. А толку? Как бил враг по мирным жителям, так и бьет, сколько-бы паыосныхх речей с трибун не звучало Киев уже смеется над этими заявлениями, и только усиливант удары по России. Не речи толкать надо, а бить по украинскимицентрам принятия решений, по мостам, этим артериям войны, по любым кораблям, заходящим в украинские порты. А от слова "халва" во рту слаще не станет.
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