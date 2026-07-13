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Газета.ру

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Путин: ответы РФ на удары противника будут зеркальными и в несколько раз мощнее

Путин: ответы РФ на удары противника будут зеркальными и в несколько раз мощнее

Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время форума Общероссийского народного фронта "Все для победы", передает пресс-служба Кремля.

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Комментарии
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Константин Самарин
Эти громкие заявления россияне слышат уже 4 года. А толку? Как бил враг по мирным жителям, так и бьет, сколько-бы паыосныхх речей с трибун не звучало  Киев уже смеется над этими заявлениями, и только усиливант удары по России. Не речи толкать надо, а бить по украинскимицентрам принятия решений, по мостам, этим артериям войны, по любым кораблям, заходящим в украинские порты. А от слова &quot;халва&quot; во рту слаще не станет.
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