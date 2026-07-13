Константин Самарин

Эти громкие заявления россияне слышат уже 4 года. А толку? Как бил враг по мирным жителям, так и бьет, сколько-бы паыосныхх речей с трибун не звучало Киев уже смеется над этими заявлениями, и только усиливант удары по России. Не речи толкать надо, а бить по украинскимицентрам принятия решений, по мостам, этим артериям войны, по любым кораблям, заходящим в украинские порты. А от слова "халва" во рту слаще не станет.