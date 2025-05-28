В Ивангороде найдено тело 11-летней девочки

Предварительно установлено, что смерть могла наступить в результате утопления Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 11-летней девочки без видимых признаков насильственной смерти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии