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В Орле в одной квартире за полгода произошло два убийства

В Орле в одной квартире за полгода произошло два убийства

В городе Орле обнаружилась нехорошая квартира. В ней за полгода произошло сразу два убийства.   Сегодня, 30 октября, стало известно, что Следственные органы регионального СУ СК завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы города Орла 1999 года рождения.

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