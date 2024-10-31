В Орле в одной квартире за полгода произошло два убийства

В городе Орле обнаружилась нехорошая квартира. В ней за полгода произошло сразу два убийства. Сегодня, 30 октября, стало известно, что Следственные органы регионального СУ СК завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы города Орла 1999 года рождения.
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