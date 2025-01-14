В России резко вырос спрос на визы в азиатские страны

Спрос россиян на оформление деловых и туристических виз в азиатские страны в 2024 году резко вырос. Число запросов на визы в Японию выросло за год в 2,7 раза, а число запросов на визы в Китай в 3,5 раза превышает спрос на шенгенские визы.
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