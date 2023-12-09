Почему зимой категорически нельзя ставить машину на «ручник»

С наступлением холодов страдают многочисленные узлы и агрегаты в автомобиле. Немалую нагрузку испытывают и тормозные механизмы, довольно чутко реагирующие на пониженные температуры, сдобренные обилием реагентов, влаги и грязи.
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