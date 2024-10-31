Банки предлагают увеличить лимит страхования по вкладам с 1,4 млн до 3 млн рублей

На длинные депозиты лимит предлагают увеличить до 10 млн. Эксперты банковской сферы считают меру своевременной и способной повысить эффективность денежно-кредитной политики Банки хотят повысить лимит страхования по вкладам населения.
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