Военное обозрение

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Зеленский опасается раскрытия на весь мир правды в ходе трибунала над боевиками «Азова» и угрожает «отказом от переговоров»

Зеленский опасается раскрытия на весь мир правды в ходе трибунала над боевиками «Азова» и угрожает «отказом от переговоров»

В Киеве раскручивается тема о том, что судебный процесс над боевиками «Азова» (*террористическая группировка, запрещённая в России) может начаться 24 августа – в день «независимости» Украины.

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