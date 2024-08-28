Транспортные полицейские Белорусского вокзала присоединились к акции «Помоги собраться в школу»

В преддверии начала нового учебного года стартовала акция «Помоги собраться в школу», в рамках которой сотрудники транспортной полиции совместно с территориальными органами внутренних дел и представителями Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав Одинцовского городского округа посетили несколько школ, где вручили школьникам канцелярские принадлежности и сладкие подарки.