Страны БРИКС ищут общие пути решения проблемы климата. Почему зеленые технологии так важны?

На форуме «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях» состоялась собственная сессия Сбера. Во время нее спикеры из Бразилии, ОАЭ, Индии и Эфиопии обсудили, какие факторы влияют на развитие зеленых технологий в странах объединения.
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