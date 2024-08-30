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Страны БРИКС ищут общие пути решения проблемы климата. Почему зеленые технологии так важны?

Страны БРИКС ищут общие пути решения проблемы климата. Почему зеленые технологии так важны?

На форуме «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях» состоялась собственная сессия Сбера. Во время нее спикеры из Бразилии, ОАЭ, Индии и Эфиопии обсудили, какие факторы влияют на развитие зеленых технологий в странах объединения.

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