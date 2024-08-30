Страны БРИКС ищут общие пути решения проблемы климата. Почему зеленые технологии так важны?

На форуме «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях» состоялась собственная сессия Сбера. Во время нее спикеры из Бразилии, ОАЭ, Индии и Эфиопии обсудили, какие факторы влияют на развитие зеленых технологий в странах объединения.