Суд вынес приговор по делу о некачественных квартирах для детей-сирот в Забайкалье

Приговор вынесен бывшему главе департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края Алексею Хосоеву по делу о превышении должностных полномочий при покупке квартир для детей-сирот.
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