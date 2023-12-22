Ефимов: с начала года в Москве на 14% вырос объем производства напитков

За 10 месяцев текущего года в столице увеличился объем производства различных напитков. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, он вырос на 14,3% по сравнению с показателями, которые зафиксировали за промежуток с января по октябрь в прошлом году.