Музей изобразительных искусств имени Пушкина будет закрыт для посещения 23-24 марта

23-24 марта Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина будет закрыт для посещения. Решение принято в связи с ограничениями массовых мероприятий после теракта в «Крокус сити холле», сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал музея.
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