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КХЛ. «Адмирал» примет «Спартак», «Барыс» против «Металлурга», СКА сыграет с «Куньлунем», ЦСКА – с «Автомобилистом»

«Адмирал» примет «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Барыс» сыграет с «Металлургом», СКА – с «Куньлунем», ЦСКА – с «Автомобилистом».

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