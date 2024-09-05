Алаудинов: ВСУ ежедневно направляют подразделения в Курскую область

Согласно информации, полученной из Telegram-канала замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова, украинские боевики ежедневно направляют новые подразделения в Курскую область, при этом они несут очень большие потери.