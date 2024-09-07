Медведев высказался о заразительном смехе и телесуфлере Камалы Харрис

Кандидат в президенты США Камала Харрис не способна преподнести никаких сюрпризов в политике. Она будет играть номинальную роль главы государства в случае своего избрания, ограничиваясь подсказками телесуфлера и «заразительным смехом».
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