Политика как он...
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Политика как она есть

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Медведев высказался о заразительном смехе и телесуфлере Камалы Харрис

Кандидат в президенты США Камала Харрис не способна преподнести никаких сюрпризов в политике. Она будет играть номинальную роль главы государства в случае своего избрания, ограничиваясь подсказками телесуфлера и «заразительным смехом».

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ПМ
Павел Миллер
суфлёр
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