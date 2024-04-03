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10 видов самого эффективного холодного оружия, от которого стоит держаться подальше

10 видов самого эффективного холодного оружия, от которого стоит держаться подальше

Такой вид холодного оружия, как кастет, известен всем. Но человечеством было изобретено и другое неогнестрельное оружие, которое в поединках оказывается весьма эффективным и может нанести противнику серьезный урон.

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