Военное обозрение

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Байден прокомментировал слова президента России о ядерном оружии

Байден прокомментировал слова президента России о ядерном оружии

Выступление президента России в формате дискуссионного клуба «Валдай» активно обсуждается не только в России, но и за рубежом на самых разных уровнях.

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