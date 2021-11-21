Смерть в яйце: ученые назвали опасную для человека дозу продукта

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Ученые американского исследовательского университета штата Иллинойс провели длительный эксперимент и установили точное количество яиц, которое может стать смертельно опасным для человека, сообщает Лента.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Ученые американского исследовательского университета штата Иллинойс провели длительный эксперимент и установили точное количество яиц, которое может стать смертельно опасным для человека, сообщает Лента.
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