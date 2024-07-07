Челябинская область стала российским лидером по объему непроданного жилья в новостройках

Челябинская область стала в России лидером по доле непроданного жилья в новостройках. Анализ провели специалисты портала «РБК-Недвижимости» на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) на начало второго полугодия 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии