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  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Тонкий русский лед: предприниматели рассказали истории выживания на фоне СВО

Малый бизнес с большими потерями пережил пандемию коронавируса в предыдущие два года. Но, как оказалась, те испытания были только разминкой перед настоящими трудностями, ударившими по отечественным предпринимателям невиданными ранее санкциями.

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