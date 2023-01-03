Тонкий русский лед: предприниматели рассказали истории выживания на фоне СВО

Малый бизнес с большими потерями пережил пандемию коронавируса в предыдущие два года. Но, как оказалась, те испытания были только разминкой перед настоящими трудностями, ударившими по отечественным предпринимателям невиданными ранее санкциями.
Малый бизнес с большими потерями пережил пандемию коронавируса в предыдущие два года. Но, как оказалась, те испытания были только разминкой перед настоящими трудностями, ударившими по отечественным предпринимателям невиданными ранее санкциями.
Свежие комментарии