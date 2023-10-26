В элитном клубе Москвы идут массовые задержания по заявлению о мошенничестве

В элитном бизнес-клубе Москвы проходят массовые задержания по заявлению о мошенничестве. В здании международного закрытого премиального бизнес-клуба Club 500 работают сотрудники ФСБ, СКР, налоговой службы и управления экономической безопасности.
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